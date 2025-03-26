الولايات المتحدة تضيف 70 كيانا لقائمة القيود على الصادرات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير، وفق ما أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأمريكي، الثلاثاء.

ووفقاً للإشعار، تبين أن هذه الكيانات، ومنها أكثر من 50 كياناً صينياً، تتصرف بما يتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتشمل الكيانات الصينية المدرجة شركات استحوذت على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم وكيانات تدعم التحديث العسكري الصيني وشركات تزود ​​أطرافاً أخرى محظورة في القائمة، ومنها هواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.