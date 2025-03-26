مال وأعمال

الولايات المتحدة تضيف 70 كيانا لقائمة القيود على الصادرات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تضيف 70 كيانا لقائمة القيود على الصادرات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الكيانات، منها من الصين وإيران وباكستان، إلى قائمة قيود التصدير، وفق ما أفاد إشعار صادر من السجل الاتحادي الأمريكي، الثلاثاء.

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ووفقاً للإشعار، تبين أن هذه الكيانات، ومنها أكثر من 50 كياناً صينياً، تتصرف بما يتعارض مع الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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وتشمل الكيانات الصينية المدرجة شركات استحوذت على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم وكيانات تدعم التحديث العسكري الصيني وشركات تزود ​​أطرافاً أخرى محظورة في القائمة، ومنها هواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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