نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: تسهيلات كبيرة للقطاع الصناعي في سداد مديونيات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 11:08 صباحاً - دوت الخليج_ أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولي أهمية قصوى لتقديم خدمات حضارية للمواطنين ومن أهمها توفير الغاز الطبيعى للمنازل، مشيراً إلى أن العمل جارى حالياً على رقمنة الخدمات المرتبطة بغاز المنازل لسهولة عملية ابلاغ قراءات العدادات وسداد الفواتير تيسيراً على المواطنين.

وقال بدوي إن قطاع البترول يقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الصناعى في سداد مديونيات استهلاك الغاز فى اطار دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مبادئ التكامل بين قطاعات الدولة.

وأشار إلى إمكانية العاملين بشركة بتروتريد فى التعاون الجارى مع المملكة العربية السعودية فى مجال كفاءة الطاقة، وإجراء حملات توعية بأهمية ترشيد الإستهلاك ما سيكون له بالغ الأثر فى خفض الاستهلاك وتقليل الفاتورة الإستيرادية، وذلك بالإضافة إلى توسعة نشاط جمع الزيوت بالشركة ليشمل العمل على جمع مدخلات الصناعة لوقود الطائرات المستدام “الساف”.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور وسيم وهدان، رئيس شركة بتروتريد، أهم مؤشرات الأداء خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أنه تم إضافة الهاتف المحمول فى منظومة القراءات والتحصيل وكذلك الانتشار فى استخدام Self Service Kiosk، من خلال الماكينة بحيث يستطيع العميل تسجيل القراءة والسداد والشحن والتواصل مع الشركة والإعلان بها.

وأشار إلى الاتفاق مع البريد المصرى لاستخدام فروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتحصيل فاتورة الغاز، فضلاً عن إضافة خدمة الرسائل النصية بقيمة الفواتير المسددة إلى أى شبكة محمول والاستغناء تدريجياً عن طباعة اشعارات التحصيل الورقية، علاوة على انشاء مركز تأمين بيانات وتشغيل باستخدام أحدث تكنولوجيات تأمين البيانات وتطوير مستودع عجرود بالسويس والمستخدم فى استقبال الزيوت المعدنية المستعملة والمخلفات البحرية.

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ولفت إلى أن عدد الشكاوى الواردة من العملاء بلغ أكثر من 103 ألف شكوى تم تنفيذ 21ر98% منها حتى ديسمبر 2024 واستكمال البقية فى يناير 2025.

وأكد أن الشركة نجحت فى تسجيل صفر اصابات مهنية خلال العام من خلال خطة تأمين بيئة العمل بمقرات الشركة المختلفة والتى شملت أجهزة اطفاء حريق واستكمال تقارير الحماية المدنية وشبكات الانذار المبكر وغيرها، كما تم تنفيذ 21 برنامج لتوعية وتدريب العاملين على مبادئ السلامة والصحة المهنية وخطط الإخلاء، وفى مجال المسئولية المجتمعية تسهم الشركة فى مشروع إعادة تأهيل المنازل والمشروعات الصغيرة بقرية الأمل بلقاس بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد لاعتماد نتائج أعمال عام 2024 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول ونوابه، والمهندس يس محمد رئيس شركة إيجاس ونوابه، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى، وأشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية، وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، وخالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للقانونية بالوزارة مع إشرافه عليها وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.