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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الشئون النيابية يناقش مع لجنة الخطة والموازنة الحساب… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ انعقد اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة ديوان عام وزارة الطيران المدني للسنة المالية 2023-2024، بحضور اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى.
شهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء بشأن الحساب الختامي بشأن موازنة ديوان عام الوزارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، تقديره للإجراءات المتخذة بشأن الحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة، مشيدًا بدقتها ومهنيتها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن مناقشة الموازنات تتم بمنتهى الدقة، وتخضع للعديد من المراجعات لضمان الالتزام بالمعايير المالية والحوكمة الرشيدة.
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