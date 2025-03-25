المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفى أنباء حول القيام بأعمال تجريف وهدم وقطع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:23 مساءً - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أنباء حول القيام بأعمال تجريف وهدم وقطع الأشجار والنباتات النادرة بحديقة المسلة التراثية الكائنة بمنطقة الزمالك بمحافظة القاهرة، وأشار المركز الإعلامي للمجلس إلى أنه تم التواصل مع الجهات الحكومية المختصة، التى أكدت أن الأعمال الجارية خاصة بتطوير ورفع كفاءة حديقة المسلة والمنطقة المحيطة بها ضمن خطة شاملة للتطوير والاستفادة من مقوماتها والتي تتم بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وباتباع الدليل الإرشادي لتطوير الحدائق التراثية، وبمشاركة خبراء الزراعة والحدائق التراثية والترميم والآثار.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سعى الحكومة للحفاظ على جميع الحدائق التراثية والتاريخية في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ الكثير من مشروعات وأعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من تلك الحدائق على مستوي الجمهورية وإعادة افتتاحها للمواطنين، وتم الحفاظ على جميع الأشجار والنباتات النادرة بالحدائق المطورة.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه يمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة بالإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).