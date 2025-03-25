قطاع الأعمال تدرس الاستغلال الأمثل لأصول الحديد والصلب…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تعمل على دراسة أفضل السبل لاستغلال الأصول المتاحة لشركة الحديد والصلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية على أعلى مستوى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي والممتلكات.

وأوضح الوزير خلال حفل إفطار الوزارة بحضور رؤساء وقيادات الشركات القابضة، أن هناك تعاونًا جاريًا مع جهات متخصصة لدراسة الاستغلال الأنسب لمناجم الحديد والصلب، بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لهذا الملف، مشيرًا إلى أنه لن يتم الإعلان عن أي تفاصيل إلا بعد التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة التي تحقق الاستفادة القصوى من هذه الأصول وتعزز القيمة الاقتصادية لها.