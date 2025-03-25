صندوق مكافحة الإدمان يتلقى 5000 اتصال لتلقي العلاج من الإدمان خلال أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 02:23 مساءً - - الحشيش يتصدر أكثر أنواع المواد المخدرة انتشارًا بين المتصلين بنسبة 51%

- مصادر الاتصالات لتلقي العلاج كانت من المريض نفسه بنسبة 37 % يليه الأب والأم والأشقاء

- صندوق مكافحة الإدمان يوفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية

تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023 " ما يقرب من 5000 اتصالا بعد 5 أيام من إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة " والتي تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم ،حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق" 16023"

ووفقا للمتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد إطلاق حملة "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة "، تبين أن أكثر المواد المخدرة انتشاراً بين المتصلين لتلقى العلاج هو مخدر الحشيش بنسبه 51% ، يليه الترامادول والهيروين والمخدرات التخليقية مثل " الاستروكس والفودو والبودر والشابو "، وأن مصادر الاتصالات كانت من المريض نفسه بنسبة 37 % يليه الأم والأب والأشقاء والزوجة والأصدقاء ،مما يدل على تزايد الثقة في المراكز العلاجية التابعة للصندوق من قبل المرضى وأسرهم خاصة بعد اطلاق الحملة .

وبلغ عدد مشاهدي الحملة على مواقع التواصل الاجتماعى ما يقرب مع 3.5 مليون مشاهدة حتى الان ، " الصفحة الرسمية للصندوق على الفيس بوك ، تويتر، وانستجرام واليوتيوب " " ،ولاقت الحملة إشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث أعرب الكثير عن سعادتهم بوجود مراكز تابعة لصندوق مكافحة الإدمان تضاهي المراكز العالمية وتوفر جميع خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ،كما وصف البعض مراكز العزيمة التابعة للصندوق بمثابة طوق نجاة لمرضى الإدمان بعد تجربتهم مع هذه المراكز وعلاج مرضاهم دون أي تكلفة مالية .

كما جاء من أبرز العوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن "تحسين الصورة والتفكير في المستقبل ،ضغوط الاهل ، بسبب الزواج ..بسبب الخوف على الأولاد ،،عدم القدرة المادية ، ضياع الصحة ، نظرة المجتمع "،وذلك بعد مشاهدة مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان من خلال الحملة حيث تم انشاء هذه المراكز وفقا للمعايير الدولية وتتضمن المراكز أقسام متعددة "حجز داخلي للمرضى ، وعيادات خارجية ، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال ومجمع فنون وقاعات موسيقى وقاعات حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطاعم ومغسلة وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة ، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق لإنشاء مراكز علاجية على غرار المراكز التابعة للصندوق .

وتوفر المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية ،ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع .