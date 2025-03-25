وزير قطاع الأعمال: تنسيق حكومي لتطوير مشروع رأس جميلة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 مارس 2025 09:14 صباحاً - يارا الجنايني_ كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن جهود مكثفة لتطوير مشروع رأس جميلة، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تنسيق على أعلى مستوى مع قيادات الدولة لضمان تحقيق أفضل استفادة من هذا المشروع المتميز.

وأوضح شيمي خلال افطار الوزارة بحضور قيادات ورؤساء الشركات القابضة، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها بوزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الجهات الأخرى، للعمل على إعداد خطة متكاملة تضمن تنفيذ المشروع بأفضل المعايير.

وأضاف أن اللجنة تلقت بالفعل مجموعة من العروض من خلال وزارة الإسكان، بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل للأرض وتحقيق أعلى قيمة استثمارية.

وأكد الوزير أن هناك اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لضمان خروجه في صورة نموذجية تتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري والسياحي.

وأشار شيمي إلى أن تفاصيل المشروع لا تزال قيد الدراسة، إلا أن العمل يسير بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.