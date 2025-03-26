مظاهرات فى غزة تطالب بتنحى حماس ووقف الإبادة اإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 09:31 مساءً - انطلقت مظاهرات في غزه للمطالبة بإنهاء الحرب وتنحي حركة حماس عن السلطة في أكبر احتجاج مناهض للحركة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

هذا ودعا المتحدث باسم حركة فتح الموجود في قطاع غزة، منذر الحايك، حركة حماس إلى "الاستماعِ لصوت الشعب" بتنحيها عن المشهد الحكومي في قطاع غزة، لتمكين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير من القيام بمسؤولياتهما في القطاع.

وانتشرت رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى 9 احتجاجات ضد حماس في أنحاء غزة، الأربعاء، حيث قال منظمو الاحتجاجات في الرسالة: "يجب أن تصل أصواتنا إلى كل الذين باعوا دمنا"، وتابعوا: "ليسمعوا صوتكم، وليعلموا أن غزة ليست صامتة، وأن هناك شعبًا لن يقبل بالإبادة".

وتأتي الاحتجاجات بعد أن تجاوز عدد الشهداء في غزة 50 ألفا، الأحد، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، مع عدم وجود نهاية في الأفق.

وتصاعد الغضب الشعبي في قطاع غزة ضد حماس، حيث شهدت عدة مدن مظاهرات تطالبها بالتخلي عن الحكم وإيجاد حل ينهي الحرب المستمرة.

وخرجت مسيرات في بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس جنوبه، حيث هتف المتظاهرون ضد حماس، محملينها جزءًا من المسؤولية عما يجري.

مع استمرار المظاهرات وتصاعد الغضب الشعبي، تواجه حركة حماس تحديا غير مسبوق في غزة. فالمحتجون يرون أن الحل الوحيد لإنهاء معاناتهم هو انسحاب الحركة من الحكم، بينما تؤكد حماس أنها مستمرة في المقاومة ولن تستجيب لهذه الضغوط.