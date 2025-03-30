ولى العهد السعودى يؤدى صلاة عيد الفطر مع جموع المصلين فى المسجد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 09:31 صباحاً - أدى ولي العهد السعودى محمد بن سلمان آل سعود صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام.

وكان قد أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة عيد الفطر المبارك فى قصر السلام بجدة.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، حيث قال فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسري، نهنئكم بعيد الفطر المبارك ونحمد الله، الذي أعاننا على صيام شهر رمضان وقيامه وبلغنا هذا اليوم السعيد، مبتهلين إلى المولى أن يتقبل منا ومنكم الدعاء وصالح الأعمال.