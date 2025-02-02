علاء فاروق: زيادة المساحات الصالحة للزراعة بنسبة 10-15% من…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد _ كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تمكن الوزارة من زيادة المساحات الصالحة للزراعة بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15% ، من خلال تحسين المصارف والقنوات والمسافات التي تربط الأراضي ببعضها البعض في المناطق المفتته.

واوضح فاروق، خلال مؤتمر توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية، أن الوزارة ستتبع طرق غير مباشرة للعودة إلى نظام الدورة الزراعية، دون إلزام المزارعين بذلك، متوقعًا أن يسهم ذلك بشكل كبير في سد الفجوة الغذائية إذا تم تطبيقه بشكل كامل.

مراكز البحوث تركز على التوسع الرأسي وتحسين تقنيات البذور والإرشاد الزراعي

وأشار إلى أن مراكز البحوث الزراعية تركز على التوسع الرأسي، من خلال تطوير تقنيات جديدة للبذور وتحسين الإرشاد الزراعي.

ونبه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي أن الزراعات التقليدية أصبحت غير قابلة للتصدير، مما يزيد الأعباء على المزارعين بسبب انخفاض قيمة العائد منها.

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وأضاف، أن التحول من الزراعة التقليدية إلى الحيوية سيتيح للمزارعين الحصول على شهادات خاصة، ما يسهل عملية تصدير منتجاتهم دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

وأكد علاء فاروق علي إلتزام الوزارة بدعم صغار المزارعين في هذا التحول، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمرين والمزارعين بجميع الفئات.

وتطرق الوزير إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في استصلاح الأراضي، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات الزراعية في محافظات الوادي الجديد وبني سويف وغيرها، مؤكدًا أن هناك حراكًا غير مسبوق في قطاع الزراعة.