ملف.. خبراء يرسمون وضع الاقتصاد المصري عقب انتهاء حرب غزة

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يناير 2025 04:13 مساءً - سمر السيد _ تأثر الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة، نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة تجاوزت السنة و ثلاثة أشهر.

وألقى الصراع بظلاله على عدة قطاعات حيوية في البلاد، ومنها تأثر قطاع السياحة، فضلًا عن تراجع إيرادات قناة السويس، نتيجة انخفاض حركة التجارة الدولية، واتجاه بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها.

ويمثل انتهاء الحرب فرصة لتهدئة الأوضاع الأمنية في غزة، مما قد يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، واستعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن تحسن إيرادات كل من القطاع السياحي وقناة السويس مع استعادة حركة التجارة الدولية لطبيعتها، ما يصب في النهاية في تخفيف التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال فترة الصراع.

استطلعت «دوت الخليج» آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين و السياحين ومواد البناء والنقل البحري لتحديد رؤيتهم بشأن المنافع التي قد تعود على الاقتصاد المصري جراء توقف العدوان.

نعمت شكري: عقب انتهاء حرب غزة.. عودة متوسط دخل قناة السويس الشهري إلى 800 مليون دولار

تابعنا على | Linkedin | instagram

هشام زعزوع: عقب انتهاء حرب غزة.. توقعات إيجابية للاقتصاد بصورة عامة وقطاع السياحة بصفة خاصة

محمد سامي سعد: عقب انتهاء حرب غزة.. جاهزية قطاع مواد البناء وإمكانياته للمشاركة فى الإعمار

أحمد الشامي: ننتظر نتائج إيجابية وعودة الوضع الطبيعي لقناة السويس.. عقب انتهاء حرب غزة