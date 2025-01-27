سابالينكا تحافظ على صدارة تصنيف سيدات المضرب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:52 صباحاً - حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وفيما يلي المراكز العشرة الأولى:

1- أرينا سابالينكا: 8956 نقطة

2- إيجا شفيونتيك: 8770 نقطة

3- كوكو جوف: 6538 نقطة

4- جاسمين باوليني: 5289 نقطة

5- إيلينا ريباكينا: 4893 نقطة

6- جيسيكا بيجولا: 4861 نقطة

7- ماديسون كيز: 4680 نقطة

8- كينوين جينج: 4095 نقطة

9- إيما نافارو: 3709 نقاط

10- باولا بادوسا: 3608 نقاط