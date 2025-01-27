نشكركم على متابعتكم خبر سابالينكا تحافظ على صدارة تصنيف سيدات المضرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:52 صباحاً - حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وفيما يلي المراكز العشرة الأولى:
1- أرينا سابالينكا: 8956 نقطة
2- إيجا شفيونتيك: 8770 نقطة
3- كوكو جوف: 6538 نقطة
4- جاسمين باوليني: 5289 نقطة
5- إيلينا ريباكينا: 4893 نقطة
6- جيسيكا بيجولا: 4861 نقطة
7- ماديسون كيز: 4680 نقطة
8- كينوين جينج: 4095 نقطة
9- إيما نافارو: 3709 نقاط
10- باولا بادوسا: 3608 نقاط