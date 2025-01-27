نشكركم على متابعتكم خبر مدرب فالنسيا: أنا المسؤول عن السقوط أمام برشلونة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:52 صباحاً - عبّر كارلوس كوربيران، مدرب فريق فالنسيا الإسباني، عن أسفه لخسارة فريقه 1-7 أمام برشلونة، أمس الأحد، في الجولة الـ 21 من الليجا.
وقال كوربيران في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: عندما يكون هناك فريق متفوق بشكل كبير، فأنا المسؤول.. نحن أفضل مما ظهرنا عليه اليوم.
وأضاف: أنا قلق بشأن شعور جماهيرنا، لأنها بالطبع نتيجة صعبة.. نحن معهم ونتحمل المسؤولية.. سنعمل على عدم تكرارها.