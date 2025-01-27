روبن أموريم يصعّد موقفه من راشفورد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:52 صباحاً - ردّ روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، على التساؤلات بشأن اللاعب ماركوس راشفورد، والذي يستمر في غيابه عن مباريات الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي، وقال أموريم في تصريحات بعد الفوز على فولهام 1-0، أمس الأحد، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنكليزي: السبب هو التدريب، الطريقة التي أرى بها ما يجب على اللاعبين فعله في التدريبات، في الحياة، كل يوم، كل التفاصيل.

وأضاف روبن أموريم: إذا لم تتغير الأمور، فلن أتغير، إنه نفس الموقف لكل لاعب، إذا فعلت أقصى ما لديك، إذا فعلت الأشياء الصحيحة، يمكننا الاستفادة من كل لاعب.

واختتم: الشعور بالفوز والحصول على ثلاث نقاط مهم للغاية بالنسبة لنا، لا يمكنك أن ترى تحسناً كبيراً في الفريق، هذه حقيقة، ولكن الفوز يساعدنا على التحسن.