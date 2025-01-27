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يانيك سينر مستمر على قمّة تصنيف لاعبي التنس

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يانيك سينر مستمر على قمّة تصنيف لاعبي التنس

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:52 صباحاً - حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وفيما يلي المراكز العشرة الأولى:

1- يانيك سينر: 11830 نقطة
2- ألكسندر زفيريف: 8135 نقطة
3- كارلوس ألكاراز: 7010 نقاط
4- تايلور فريتز: 5050 نقطة
5- كاسبر رود: 4160 نقطة
6- نوفاك ديوكوفيتش: 3900 نقطة
7- دانيل ميدفيديف: 3780 نقطة
8- أليكس دي مينور: 3735 نقطة
9- تومي بول: 3495 نقطة
10- أندري روبليف: 3130 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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