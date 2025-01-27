يانيك سينر مستمر على قمّة تصنيف لاعبي التنس

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 10:52 صباحاً - حافظ الإيطالي يانيك سينر، على صدارة التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وفيما يلي المراكز العشرة الأولى:

1- يانيك سينر: 11830 نقطة

2- ألكسندر زفيريف: 8135 نقطة

3- كارلوس ألكاراز: 7010 نقاط

4- تايلور فريتز: 5050 نقطة

5- كاسبر رود: 4160 نقطة

6- نوفاك ديوكوفيتش: 3900 نقطة

7- دانيل ميدفيديف: 3780 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3735 نقطة

9- تومي بول: 3495 نقطة

10- أندري روبليف: 3130 نقطة