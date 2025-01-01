إنتاج النفط الأمريكي يرتفع لمستوى قياسي في أكتوبر إلى 13.5…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يناير 2025 01:13 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة 260 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى مستوى قياسي بلغ 13.46 مليون برميل يوميا في أكتوبر، مع تسجيل الطلب أعلى مستوى منذ جائحة كورونا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

سجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة نموا سريعا هذا العام، حتى مع تزايد المخاوف حيال فائض المعروض والذي أثر على أسعار السلع الأولية وسط نمو أضعف من المتوقع في الطلب ولا سيما في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة 2.3 % في أكتوبر، في حين هوت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 % في المتوسط خلال الشهر ذاته، وفقا لحسابات .

ويتجه خاما غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت لتكبد خسائر للسنة الثانية على التوالي في العام الجاري.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إمدادات أمريكا من النفط الخام والبترول بنحو 700 ألف برميل يوميا إلى 21.01 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.