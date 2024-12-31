نعرض لكم الان تفاصيل خبر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أسبوع التداول الأخير… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - سي إن بي سي_ انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل طفيف، الاثنين، في آخر أيام التداول لهذا العام.

بعد ساعات التداول، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس عند 4.557%، ليتداول أقل بقليل من أعلى مستوياته في عدة أشهر المسجلة الأسبوع الماضي.

تم تداول عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 4.26% بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس.

تتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين، ونقطة الأساس الواحدة تساوي 0.01%.

ويركز المستثمرون على نهاية العام والربع، ويراقبون توقعات الاقتصاد الأمريكي والمسار المستقبلي للسياسة النقدية من الفدرالي الأميركي في عام 2025.

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وأشار الفيدرالي إلى أن تخفيضات أقل في أسعار الفائدة تلوح في الأفق خلال اجتماعه في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن يتخذ صناع السياسة قرارهم بشأن سعر الفائدة الأول لعام 2025 في أواخر يناير.

وارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، على الرغم من التخفيضات التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجع المتداولون عن توقعاتهم لمزيد من إجراءات البنك المركزي المصري في العام المقبل.

وبحسب خبير اقتصادي، دورة خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تقترب من نهايتها، حيث يتوقع خفضاً إضافياً واحداً فقط لسعر الفائدة في العام المقبل.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت العالمية في معهد ويلز فارغو للاستثمار، بريان ريلينغ، في تقرير للعملاء يوم الاثنين: “توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي والسوق كانت لدورة أطول وأعمق لخفض أسعار الفائدة، لكن توقعاتنا شهدت باستمرار تخفيضات أقل في أسعار الفائدة مع استمرار القوة الاقتصادية والتضخم العنيد”.

بيانات التضخم

وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الاثنين مختلطة، وارتفعت بيانات مبيعات المنازل المعلقة لشهر نوفمبر إلى أعلى مستوى خلال عام، لكن مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو جاء عند 36.9، أي أقل من 42.2 التي توقعها الاقتصاديون، وفقاً لمؤشر داو جونز.

كذلك، أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر انخفضت بشكل طفيف وجاءت أقل من التوقعات، في حين قفزت المطالبات المستمرة للأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021.

وستغلق أسواق السندات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء وستظل مغلقة يوم الأربعاء مع الاحتفال بليلة رأس السنة ويوم رأس السنة الجديدة.