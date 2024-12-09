ملف.. مستثمرون: الضرائب كلمة السر لتحفيز الصناعة وزيادة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال أصحاب شركات وممثلون عن القطاع الصناعي إن الصناعة المصرية تواجه تحديات عدة، متعلقة بالضرائب والتكاليف المرتفعة، تؤثر بدورها على تنافسية المنتجات المحلية وجذب الاستثمارات، مؤكدين أن التحديات الضريبية المتزايدة تعوق تطور الصناعة وتحد من قدرتها التنافسية محليًّا ودوليًّا.

وأشادوا بحزمة التسهيلات الضريبية التي طرحها وزير المالية مؤخرًا، معتبرين أنها خطوة مهمة نحو تحفيز القطاع الصناعي ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية، إلا أنهم شددوا على أهمية وجود آليات تنفيذ واضحة لحزمة الحوافز الضريبية لتجنب التعقيدات والبيروقراطية. وأشاروا إلى أن تعدد الضرائب والرسوم وكذلك جهات التحصيل يسبب ارتباكًا كبيرًا للشركات.

وطالب أصحاب الشركات بتوحيد النظام الضريبي لتقليل الأعباء وضمان الشفافية، فضلًا عن ضرورة تخفيض الضرائب، لافتين إلى أهمية مراجعة ضرائب القيمة المضافة وآليات تطبيقها، مع تسهيل الإجراءات لتخفيف الأعباء، خاصة لشركات المقاولات.

وشددوا على ضروة التركيز على تقديم حوافز مستدامة تشجع على جذب الاستثمارات وتعزز من قدرة الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، إذ إن تحسين النظام الضريبي وتقديم تسهيلات مناسبة أمران ضروريان لدعم الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات.

حسن مبروك: الحوافز الضريبية بحاجة لآليات واضحة لتحقيق أهدافها

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