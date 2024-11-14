مال وأعمال

مدبولي: نعمل على وضع اللائحة التنفيذية لحكم الدستورية بشأن…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: نعمل على وضع اللائحة التنفيذية لحكم الدستورية بشأن… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل مع مجلس النواب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم.

predco_adv_2021

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة ستتخذ كل شواغل المجتمع  من المستأجرين وستضع صيغة تنفيذية للحكم الفترة المقبلة.

E-Bank
BonatMisr

الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قضت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.

بنك التعمير والاسكان
Haval

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي: نعمل على وضع اللائحة التنفيذية لحكم الدستورية بشأن… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا