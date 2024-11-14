مدبولي: نعمل على وضع اللائحة التنفيذية لحكم الدستورية بشأن…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - أحمد عبد الرحمن_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تعمل مع مجلس النواب لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الإيجار القديم.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، أن الحكومة ستتخذ كل شواغل المجتمع من المستأجرين وستضع صيغة تنفيذية للحكم الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية العليا قضت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتي تم ترخيصها بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم.