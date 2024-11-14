الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - وكالات _ رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 920 ألف برميل يومياً في عام 2024 من توقعات سابقة عند 860 ألفاً.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، إن التوازنات الحالية تشير إلى أنه حتى إذا استمرت تخفيضات (أوبك+) فإن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يومياً في عام 2025.

وتركت الوكالة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 دون تغيير كبير عند 990 ألف برميل يومياً.

وقالت الوكالة الدولية، إن الصين هي العائق الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط؛ انكمش الطلب الصيني للشهر السادس على التوالي في سبتمبر.

كانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 107 آلاف برميل يومياً إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2024.

وتوقعت أوبك تراجع نمو الطلب على الخام الأسود خلال العام المقبل بنحو 103 آلاف برميل يومياً، وصولاً إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

في حين رفعت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً، من توقعاتها السابقة البالغة 102.5 مليون برميل يومياً.

وفي العام المقبل، تتوقع إنتاجاً عالمياً يبلغ 104.7 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 104.5 مليون برميل يومياً في السابق.