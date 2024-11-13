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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت مقابل 150… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:11 صباحاً - دوت الخليج_ التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن، للاتفاق على قيام الاتحاد بإمداد السلاسل الغذائية الآتية (هايبر وان- فتح الله ماركت- جملة ماركت- بيت الجملة- سعودي ماركت) بكميات مفتوحة من بيض المائدة.
وتم الاتفاق على أن تقوم تلك السلاسل بطرحها للجمهور بسعر 150 جنيهًا وتحمل تلك السلاسل فارق التكلفة.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
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