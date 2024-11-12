نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الذهب بأكثر من 2% بفعل قوة الدولار وسط ترقب بيانات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:13 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب أكثر من 2%، اليوم الاثنين، متأثرة باستمرار ارتفاع الدولار والتبعات الأوسع نطاقًا لفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة على السياسة المالية وخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 2666.48 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.42% إلى 2629.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقفز المؤشر في الأسبوع الماضي بأكثر من 1.5% إلى 105.44 عقب إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من خمسة أشهر بعد انتخاب ترامب رئيساً لولاية ثانية الثلاثاء الماضي.

وأدى فوزه لضبابية جديدة أمام مجلس الفيدرالي الأمريكي بينما يواصل دراسة خفض تكاليف الاقتراض في الوقت الذي يقترب فيه التضخم من مستوى 2% المستهدف.

وخفض البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى مستوى يتراوح بين 4.5 و4.75%.

وأظهرت أداة فيد ووتش أن المتعاملين يتوقعون الآن وجود فرصة نسبتها 65% لأن يخفض البنك المركزي المصري الأميركي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل فرصة نسبتها 80% قبل فوز ترامب.

ومن المزمع أن يتحدث هذا الأسبوع مسؤولون من الفيدرالي الأمريكي، ومنهم جيروم باول رئيس المجلس، بينما من المقرر أيضاً أن تصدر هذا الأسبوع بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 30.58 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5% إلى 973.15 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 987.63 دولار.

حول تقلبات سعر المعدن الأصفر، قال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي لــCNBC: “كانت أسعار الذهب تُرى سابقاً على أنها تحوط ضد المخاطر السياسية الأميركية، وقد يكون الاستنتاج الأسرع من المتوقع في الانتخابات محفزاً لبعض التراجع في الأمد القريب، جنباً إلى جنب مع الدولار الأمريكي الأكثر ثباتاً”.

في يوم الجمعة، سجلت أسعار الذهب الفورية أسوأ أسبوع لها في أكثر من خمسة أشهر حيث أثار فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية احتمال فرض تعريفات جمركية أعلى مما قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة.

وقال ييب: “نتوقع أن يكون الاحتياطي الفدرالي أكثر حذراً في عملية التيسير المقبلة، وهو ما قد يحد من أسعار الذهب”.