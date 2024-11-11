انت الأن بينها دولة عربية .. أكثر الدول شراء وامتلاكا للذهب تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - بينها دولة عربية .. أكثر الدول شراء وامتلاكا للذهب تواصل حكومات الدول تخزين آلاف الأطنان من الذهب، فما الدول التي تمتلك أكبر احتياطي منه، والدول الأكثر شراء له؟.

نشر موقع "أر بي كا" الاقتصادي تقريرا، استند لبيانات البنوك المركزية حول العالم وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الذهب العالمي، سلط الضوء على مشتريات الدول للمعدن الأصفر في الفترة من 2013 إلى 2023.

ووفقا للتقرير فقد بلغت مشتريات البنوك المركزية في العالم في نهاية العام 2023 قرابة 1037 طنا من الذهب، وهو ثاني أكبر حجم يتم شراؤه على أساس سنوي على الإطلاق.

وأظهر التقرير أن روسيا والصين وتركيا كانوا في طليعة الدول شراء للذهب في الفترة المذكورة، حيث بلغت مشتريات الدول الثلاث 2903 أطنان من الأصفر الرنان.

وفيما يلي تصنيف لأكثر الدول شراء للذهب في الفترة من 2013 حتى 2023:

أكبر الدول امتلاكا للذهب بناء على تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر نوفمبر 2024: