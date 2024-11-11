20 مليون دولار استثمارات جديدة لإعادة تدوير البلاستيك في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:17 مساءً - يارا الجنايني – شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد لإطلاق مشروع لإعادة تدوير “البولي إيثيلين تيريفثاليت” (PET)، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين شركة “النيل لإعادة التدوير” والمطور الصناعي “شركة التنمية الرئيسية”، وذلك في منطقة السخنة الصناعية.

يهدف المشروع إلى تحويل الزجاجات البلاستيكية المستخدمة إلى مادة “rPET” المعاد تدويرها، والمناسبة للاستعمال في صناعة العبوات الغذائية، وذلك على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع وباستثمارات أولية تقدر بـ 20 مليون دولار، مع توفير نحو 500 فرصة عمل.

ومن المقرر بدء الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2025، بطاقة إنتاجية تصل إلى 22 ألف طن سنوياً، وبما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 40 ألف طن سنوياً.

سيجري استخدام البلاستيك المعاد تدويره لتصنيع عبوات مثل الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية، مع خطط للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت تقدماً ملموساً نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الوقود الأخضر والصناعات التكميلية ذات الصلة، فضلاً عن منتجات تعتمد على الوقود الأخضر في عملياتها التصنيعية.

كما لفت إلى أهمية المشروع في تعزيز استراتيجية الهيئة التي تركز على دعم الاستدامة من خلال مشروعات إعادة التدوير، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية مستدامة.

ويعتبر مشروع تصنيع (PET) خطوة نوعية نحو الاستدامة، إذ يسهم في الحد من النفايات البلاستيكية، ويعزز إعادة استخدام الموارد بطرق مبتكرة عبر عمليات إعادة التدوير. وتتمثل أهمية المشروع في تحويل البلاستيك المستعمل إلى منتجات جديدة، مما يقلل الحاجة إلى إنتاج بلاستيك بكر، ويحد من الأثر السلبي لانبعاثات الكربون على البيئة، ليسهم بذلك في خلق توازن بيئي واقتصادي مستدام يواكب تطلعات التنمية المستقبلية.