انت الأن بالأرقام .. ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بالمملكة تتابع خبروالأن مع التفاصيل رياض - احمد صلاح - أشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة الصادر الاثنين، ان الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أيلول الماضي، ليبلغ 87.63 نقطة، مقابل 87.22 نقطة لنفس الفترة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 0.48 بالمئة.

ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.28 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 8.34 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 5.41 بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في أيلول الماضي بنسبة 3.41 بالمئة، ليصل إلى 89.83 نقطة مئوية مقابل 86.87 نقطة لنفس الفترة من 2023.

وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيلول الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 نتيجة لارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 7.46 بالمئة، وارتفاع كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 0.71 بالمئة.

ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أيلول لهذا العام بنسبة 1.17 بالمئة، ليبلغ 89.83 نقطة، مقابل 90.89 نقطة مقارنة مع شهر آب الذي سبقه من عام 2024.

وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر أيلول من العام الحالي مع شهر آب الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة طفيفة بلغت 0.01 بالمئة "أقل من نقطة مئوية واحدة"، وانخفضت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.47 بالمئة، كما انخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 14.63 بالمئة.