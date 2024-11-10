مال وأعمال

التضخم المفرط يعيد تشكيل القوائم المالية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم المفرط يعيد تشكيل القوائم المالية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2024 03:17 مساءً - يارا الجنايني _ في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، واحتداد وتيرة التضخم المفرط في العديد من الاقتصادات، يبرز «معيار المحاسبة المصري رقم 51» كأداة حيوية لمواكبة هذه التغيرات وتوفير تقارير مالية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل.

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هذا المعيار الذي صدر في 23 أكتوبر 2024، يعادل المعيار الدولي IAS 29، ويعنى بتعديل وتحديث القوائم المالية للشركات في الاقتصادات ذات معدلات التضخم المرتفعة، وذلك من خلال إعادة تقييم الأصول والالتزامات لتتناسب مع القوة الشرائية الحالية.

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وتعد هذه الخطوة محورية في تعزيز الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، مما يسهم في تحسين جودة اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية.

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«دوت الخليج» استطلعت آراء الخبراء حول مدى تأثير المعيار المحاسبي الجديد على الشركات.

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رامي خليل: المعيار المحاسبي الجديد يعزز دقة وشفافية مؤشرات الشركات

عاطف الشريف: معيار المحاسبة رقم 51 يزيد من موثوقية القوائم المالية

مستشار رئيس الرقابة المالية: برامج تدريبية لتمكين الشركات من تطبيق معيار المحاسبة رقم 51

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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