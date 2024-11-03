حازم المنوفي: مطالب باستقطاب المستثمرين الأجانب لقطاع…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال حازم المنوفي رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية وعضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الصناعات التي تستهدف الحكومة المصرية توطينها لقطاع الصناعات الغذائية، تشمل منتجات البلوبيف، والتونة، وأسماك السلمون، والماكريل، ولبن البودرة.

أضاف المنوفي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن الحكومة المصرية ينبغي أن تستقطب المستثمرين الأجانب، مع ضرورة توفير توكيلات محلية لهم لتسهيل إقامة المصانع اللازمة لتلك الصناعات.

وتابع رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، أن الحكومة المصرية ساهمت في تقليل التحديات التي تواجه شركات الصناعات الغذائية، ومنها تسهيل الإجراءات الإدارية، بجانب توفير مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة، وضبط التشريعات والقوانين.

ونوه المنوفي، إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات لإقامة تلك المشروعات، والتي من بينها ضرورة توفير رأسمال ضخم لبناء المصانع الخاصة بتلك المنتجات، مطالبًا بدعم تلك الصناعات بمبادرات مخفضة تلائم الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح رئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية بالإسكندرية، أنه يجب إقامة مصانع المنتجات غير الموجودة في مصر بجانب مراكز أماكن الخامات التي تتعلق بها، على سبيل المثال إقامة مصنع بودرة اللبن بجانب مزارع الألبان، ما يساهم في توفير تكاليف النقل، مع توفير السرعة والوقت.

ورجح المنوفي، عدم الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة الصناعات غير الموجودة في مصر، كصناعة لبن البودرة، والتونة، نظرًا لارتفاع تكاليف إنشائها.