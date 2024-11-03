مديرة صندوق النقد: مصر تملك فرصا هائلة في عالم يتغير بسرعة

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - يارا الجنايني _ أشارت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم، مؤكدةً على أهمية التحلي بالمرونة والتكيف مع المتغيرات السريعة من أجل تحقيق فرص جديدة تخدم الشعب المصري.

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وفي حديثها خلال زيارة إلى مصر، أكدت جورجييفا أن هناك الكثير مما يتعين القيام به، مشددة على ضرورة البحث المستمر عن الفرص والسعي نحوها.

وأعربت عن إعجابها العميق بتاريخ مصر الغني وثرائه، حيث قالت: “لقد زرت مصر عدة مرات، وفي كل زيارة، أجد نفسي مفتونة بتنوع تاريخها وجمالها.”

وأضافت جورجييفا قائلة: “لقد تأثرت كثيرًا بقصة الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم، فهي تجسد روح التحدي والإصرار. ودائمًا ما أحرص على اغتنام الفرص للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والتواصل مع الشعب المصري الرائع.”

وأعربت مديرة صندوق النقد عن تفاؤلها بمستقبل مصر، مشيدةً بإمكاناتها الهائلة التي يمكن أن تُسخر لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.

وشددت جورجييفا على أهمية التعاون بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية لتحقيق الأهداف المشتركة، معتبرةً أن العمل المشترك هو المفتاح للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.