علاء السقطي: لا بد من توطين صناعة أدوات المعمار والزراعة

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس شركة مصر للتنمية العمرانية، إن الصناعات غير الموجودة في مصر والتي بجب توطينها تتمثل في أدوات المعمار، وأدوات الزراعة، مطالبًا بضرورة توفير المعلومات بشكل دقيق، عن كل صناعة على حدة.

أكد السقطي، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، ضرورة توفير المعلومات عن الآلات المطلوب استيرادها من الخارج، بجانب توفير التكنولوجيا الصناعية، والتي تعد من أهم محاور تقدم الصناعة في العالم.

وتابع رئيس شركة مصر للتنمية العمرانية، أن الفوائد العائدة من توطين الصناعات تتمثل في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، عبر زيادة حجم التصنيع المحلي.

وأوضح السقطي أن المناطق الجغرافية المطلوبة لتوطين الصناعات غير الموجودة في مصر، تتمثل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تحتاج إلى دعم، وخاصة مناطق الصعيد، موضحًا أنه لا بد من توطين صناعة السيارات ومستلزمات صناعة الطائرات على سبيل المثال.

ونوه رئيس شركة مصر للتنمية العمرانية، أنه لا بد من أن تقوم الحكومة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدخول للصناعات غير الموجودة في مصر عن طريق توفير الأراضي بأسعار منخفضة، على غرار التجربة الصينية.

وأوضح السقطي، أن التوطين يستلزم توفير المعلومات بشكل كامل عن كل صناعة قبل الاتجاه إلى إنشائها من أجل تطوير الوضع الاقتصادي المصري، مؤكدًا أنه لا بد من تحقيق القيمة المضافة من الصناعة.