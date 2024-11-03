وزير قطاع الأعمال: خطة واضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 3 نوفمبر 2024 09:15 صباحاً - دوت الخليج – قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة محددة وواضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال أصولها وتعظيم عوائدها.

وأضاف شيمي، خلال جولة تفقدية بالشركة، أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شركات الأسمدة التابعة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

كما أكد أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام مصانع الأمونيا واليوريا ووحدة الكهرباء والمخازن والمركز المصري لتطوير الأسمدة ومستشفى السماد.

‎واجتمع المهندس محمد شيمي ومسؤولي الشركة لبحث خطة تطوير “الدلتا للأسمدة” في ضوء الدراسات التي أجراها استشاريين عالميين متخصصين، وكذلك فرص الشراكة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

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