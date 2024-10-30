مدبولي: مذكرة التعاون مع موانئ دبي تعزز القطاع الصناعي وتوفر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:13 مساءً - يارا الجنايني_ أكد مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن توقيع مذكرة التعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة وموانئ دبي العالمية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القطاع الصناعي في مصر، موضحًا أن وجود منطقة صناعية متكاملة داخل العاصمة الإدارية هو أمر بالغ الأهمية لاستدامة هذه المدينة، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الجهود المبذولة في مجال التصنيع.

وأشار مدبولي إلى أن الاتفاقية ستساهم في نقل جزء من الصناعات الموجودة في دبي إلى مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في البلادلافتًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة المؤهلة، مما يعزز من قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح رئيس مجلس الوزارء أن المنطقة الصناعية الجديدة ستساهم في تحقيق التكامل الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم المشاريع الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وشركة موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بهدف دراسة تطوير منطقة حرة عامة تمتد على مساحة حوالي 500 فدان داخل الأراضي المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد نقطة جذب استراتيجية للاستثمارات الصناعية.

وتركز المنطقة الحرة المستهدفة على قطاعات صناعية رئيسية مثل الإلكترونيات، السيارات، الملابس، والأحذية، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة صادرات المنتجات المصرية.