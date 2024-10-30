خالد الفالح: تخارج المستثمر الأجنبي من السعودية عند أقل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 07:13 صباحاً - العربية.نت_ قال خالد الفالح ، وزير الاستثمار السعودي، إن مؤشر تكوين رأس المال الثابت من أهم مستهدفات السعودية لرصد الاستثمار الأجنبي.

وأضاف الوزير في مقابلة خاصة مع “العربية Business”، على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، أن المملكة تواصل التركيز على مستهدفاتها الاقتصادية رغم كافة التحديات عالميا.

وأكد أن تخارج المستثمر الأجنبي من السعودية عند أقل مستوى له في 15 عاما.

وقال الفالح في كلمته أثناء افتتاح المنتدى إن المملكة كانت تستهدف 500 مقر إقليمي للشركات بحلول 2030، ووصلت إلى 540 حتى صباح اليوم.

وأكد أن السعودية استطاعت مواجهة مختلف التحديات الجيوسياسية عالمياً بفضل متانة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي في مركز الشرق الأوسط، مضيفاً: نشعر بالألم إذا وجد على المستوى الإنساني، وكذلك نرى الإرباكات الحاصلة في البحر الأحمر.

وأضاف الفالح في جلسة حوارية على هامش النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم في الرياض، أن ما يحصل قد يدفع البعض للتساؤل عن تأثير ذلك على الاقتصاد، مؤكداً أن ذلك بالطبع له تأثيرات سلبية، ولكن بفضل “رؤية المملكة” فإن العوامل الدافعة أكثر من العوامل المعوقة.

وتابع: “لدينا نمو حتى في ظل هذه الاضطرابات، فقد زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030″ حتى الآن، وإذا نظرنا إلى مجموعة العشرين، خلال هذه الفترة والتذبذبات والصدمات التي حصلت، بما في ذلك الصدمات في سوق النفط، نجد أن السعودية كانت ثاني أكثر الاقتصادات نمواً في هذه المجموعة”.

وأضاف: “إذا انتقلنا إلى الاستثمار نجد أننا استهدفنا 3.3 تريليون دولار من الاستثمار المباشر، ما نسميه معادلة رأس مال النمو، مضيفا أن هذه المعادلة تنمو بما يعادل 8% سنة بعد أخرى، وعدد تراخيص الشركات الدولية عشرة أضعاف ما كان عليه قبل الرؤية، وفي مجال السياحة، انتقلنا من (صفر) إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال السنة الماضية”.