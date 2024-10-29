مال وأعمال

الطاقة الأمريكية تطلب 3 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الأمريكية تطلب 3 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن طلب جديد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل نفط، لدعم الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة بين أبريل 2025 ومايو 2025.

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وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها أنها وفرت أكثر من 190 مليون برميل للاحتياطي الاستراتيجي حتى الآن.

 

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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