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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الطاقة الأمريكية تطلب 3 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:25 صباحاً - سي إن بي سي_ أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن طلب جديد يصل إلى ثلاثة ملايين برميل نفط، لدعم الاحتياطي الاستراتيجي في الفترة بين أبريل 2025 ومايو 2025.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان لها أنها وفرت أكثر من 190 مليون برميل للاحتياطي الاستراتيجي حتى الآن.
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