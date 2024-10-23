حسن الخطيب: الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الأمريكية في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:11 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، علي أهمية توسيع القطاع الخاص في عملية التنمية، نظراً لتوافر فرص استثمارية متميزة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية، بحضور المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة، و عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن الحكومة تعمل بجد على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى اتخاذ عدة إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

وأكد وزير الاستثمار على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية وزيادة استثماراتها في مصر.

وأشار الخطيب إلى أن مصر وقعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مع التركيز على فرص الاستثمار في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة، في إطار رؤية مصر 2030 للتحول إلى الاقتصاد المستدام.

كما أكد الوزير على اهتمام الحكومة بتوطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.

وأشار الخطيب الي المقومات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصرية، بما في ذلك الموقع الجغرافي المميز، وتوفر الأراضي الصناعية، والمهارات الفنية المتقدمة للعمالة المصرية.