وزير الاستثمار: منح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2024 07:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن_ قال المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، إن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تضم تعميق نسبة المكون المحلي في الصادرات.

وأضاف الخطيب خلال مؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن محاور البرنامج تضم أيضًا تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والربيكي، بجانب تغزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لهذه الدول.

وتابع: منح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، ومساندة البنية الأساسية للتصدير من المعارض، الشحن الجوي، مكافحة ذباب الفاكهة.