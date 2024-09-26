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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العبار يتطلع لجذب حصة من 90 مليار دولار حجم الإنفاق السياحي… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2024 08:08 مساءً - حمدي أحمد _ كشف محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، أن 60% من ضيوف وزوار مراسي خلال حفل اليوم الوطني السعودي كانوا يزورون الساحل الشمالي المصري للمرة الأولى.
وأضاف العبار، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا مؤشر قوي على الإمكانات الواعدة لجذب السياح من دول الخليج.
وأشار إلى أنه يطمح في استقطاب جزء من الإنفاق السياحي الخليجي البالغ 90 مليار دولار سنويًا، والتركيز بشكل خاص على جذب السياح الخليجيين إلى مصر.
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