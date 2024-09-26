مال وأعمال

وزير قطاع الأعمال يبحث مع مايكروسوفت مصر موقف تطبيق نظام…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال يبحث مع مايكروسوفت مصر موقف تطبيق نظام… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2024 04:11 مساءً - التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مسئولي شركة “مايكروسوفت مصر”، بحضور المهندسة ميرنا عارف مدير عام الشركة، وعدد من قيادات الوزارة.

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ناقش الاجتماع الموقف الحالي لتفعيل نظام “ERP” في شركات القابضة للأدوية والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للسياحة والفنادق، والتي يتم فيها استخدام تكنولوجيا “مايكروسوفت”، كما تم استعراض المراحل والإجراءات الخاصة بعملية التطبيق وكافة الجوانب والمحاور التي يشملها المشروع.

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أكد شيمي أنه في إطار استراتيجية العمل لتطوير وتحديث الشركات التابعة والنهوض بالأداء، تحرص الوزارة على تحسين أساليب الإدارة ونظم العمل وميكنتها وتعزيز الحوكمة، وتطبيق نظام “ERP” بما يسهم في سرعة وسهولة تدفق البيانات وربط العمليات والأنشطة على منصة واحدة.

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ويتيح النظام إدارة الأعمال بشكل أكثر مرونة وكفاءة، موجها بضرورة تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع والتطبيق بجودة عالية مع الاهتمام بعملية التدريب، والمتابعة المباشرة والمستمرة من رؤساء الشركات القابضة والتابعة لعمليات التنفيذ للتعجيل بتطبيق المشروع وتحقيق المستهدفات المرجوة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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