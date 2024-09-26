نعرض لكم الان تفاصيل خبر نجيب ساويرس: عضوية بطرس غالي بمجلس التنمية الاقتصادية قرار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ وصف المهندس نجيب ساويرس ، رجل الأعمال ، انضمام يوسف بطرس غالي إلى عضوية مجلس التنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، بأنه قرار صائب.

وقال ساويرس، في تغريدة على حسابه بموقع إكس، إن بطرس غالي ضليع في الاقتصاد، ونحن في أزمة، ومن الممكن أن يساعد جدا.

وأضاف أن اتهام بطرس غالي بالسرقة “افتراء وكذب”، مشيرا إلى أن القضاء المصري برأه “بعد سنين من المعاناة”.

وكان أصدر رئيس جمهورية مصر العربية القرار رقم 222 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على “يعاد تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية من الآتي أسمائهم:

– الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، منسقا.

– الدكتور يوسف رؤوف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، عضوا.

– هاني قدري يوسف دميان وزير المالية الأسبق، عضوا.

– الدكتور حسام الدين محمد عبد القادر أحمد، عضوا

– المهندس أشرف صبري المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عضوا.

– المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عضوا.

– كريم عوض الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي القابضة، عضوا.

– أحمد عاطف حلمي محمد وصيف، عضوا.

– الدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي، عضوا.

ونصت المادة الثانية من القرار على تنفيذ الجهات المختصة للقرار.