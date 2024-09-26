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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يدعو اقتصاديين ومؤثرين على السوشيال ميديا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 سبتمبر 2024 07:15 صباحاً - يارا الجنايني – أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن استجابة الحكومة لتعليقات العديد من الفئات المجتمعية التي أثنت على انتظام انعقاد المؤتمرات الصحفية، مؤكدًا على أهمية إدراج هذه الفئات بشكل دوري في اللقاءات المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار إلى عزمه دعوة كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية المؤثرة، بالإضافة إلى رواد السوشيال ميديا، للمشاركة في اجتماعات دورية مع الحكومة، مؤكدا أن هذه اللقاءات ستثري النقاشات وتساهم في الاستماع لوجهات نظر متنوعة تعكس آراء المجتمع.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم تنظيم هذه اللقاءات بدءًا من الأسبوع المقبل، مع التركيز على أكبر عدد ممكن من الفئات المجتمعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المواطنين، حيث تم سابقًا استقبال رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج الحوارية.
وأكد رئيس الوزراء على أن هدف هذه المبادرات هو إشراك المجتمع في جميع الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى رفع مستوى البلاد وتحقيق التنمية المستدامة
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