انت الأن تتابع خبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-9-2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16-9-2024 بالبنك المركزي نحو 48.37 جنيه للشراء48.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.31 جنيه للشراء، 48.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.57 جنيه للشراء، 48.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.43 جنيه للشراء، 48.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي: