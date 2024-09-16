انت الأن تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16-9-2024 في مصر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ونستعرض في التقرير التالي سعر الدرهم الاماراتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
- بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.14 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر
- بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 13.16 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي
- سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 13.15 جنيه للشراء 13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي
- بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 13.15 للشراء و13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني
- بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني نحو 13.13 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد
- بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك المصرف المتحد نحو 12.90 جنيه للشراء 13.20 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي
- بلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 13.19 جنيه للشراء و13.21 جنيه.