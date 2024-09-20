نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل استعدادًا للقاء جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني غدًا.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة جورماهيا الكيني

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض التحضيرات الفنية لمباراة الغد.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية المحددة للاعبين، قبل أن يختتم كولر المران بتقسيمة قوية.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران فني وبدني منفرد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السابعة مساء غد السبت على استاد القاهرة.