نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمستندات.. وزير الرياضة يشكّل لجنة للتحقيق في "مشاجرة" الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شكّل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة خاصة للتحقيق في المشاجرة التي وقعت بين اللاعبين خلال بطولة ‏الاسكواش بالنادي الأهلي، في الفترة من 5 لـ 12 سبتمبر 2024، حيث يأتي هذا التحرك لضمان الإنصاف وكشف الحقائق بعد ‏انتقادات وُجهت للاتحاد المصري للاسكواش بعد تصحيحه للاوضاع ومساواته في العقاب بين أطراف الحادثة.

التحقيق في مشاجرة اللاعبين ببطولة الاسكواش بالنادي الأهلي

الواقعة بدأت عندما اكتفى الاتحاد المصري للاسكواش بتوجيه لفت نظر للاعب نادي بلاك بول، علي أحمد رحمة، في خطاب ‏رسمي اعترف فيه أن علي رحمة كان سببا في المشاجرة، وكذلك ما صدر في بيان تالي من الاتحاد حول نفس الواقعة وبناء على تقرير الحكم العام لبطولات الاتحاد المصري للاسكواش وبناءً على شهادات العديد من الشهود والعديد من البحث والتقصي بشأن واقعة المشاجرة' مؤكدة من شهود عيان بعد شهادتهم فقد تأكد لدينا أن بداية الواقعة كانت من طرف اللاعب علي أحمد رحمة '.

وفي المقابل، عوقب اللاعبون الآخرون الذين تم دفعهم إلى المشاجرة بقرارات أكثر صرامة، حيث تم إيقافهم عن المشاركة في ‏البطولة التالية وخصم 100 نقطة من رصيد كل منهم، بالرغم من أن اللاعبين الآخرين لم يكونوا هم المتسببين في الشجار، ‏وعلي من ذلك، وحرصًا على نشر روح التسامح والود بين اللاعبين، تم التصالح بين الأطراف بحضور المدربين والمديرين ‏الفنيين للناديين، بعد الاعتذار من علي رحمة، للثنائي ياسين وسيف.

من جانبه، قام رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بمعاقبة جميع الأطراف بنفس العقوبة، بغرض الحفاظ على مبدأ المساواة والروح ‏الرياضية. هذا الإجراء، على الرغم من الانتقادات، كان يهدف إلى غرس قيم الالتزام الرياضي في نفوس اللاعبين وتأكيد أن ‏التصرفات غير الرياضية مرفوضة تمامًا.‏

ومن جانب آخر أكد أولياء أمور اللاعبين الذين لم يكونوا طرفًا في بدء المشكلة، علي الثقة كاملة في اللجنة التي تم تشكيلها ‏للتحقيق في الواقعة من قبل وزير الشباب والرياضة، مطالبين بمنح اللجنة الصلاحيات الكاملة للوصول إلى الحقيقة من خلال ‏مراجعة تسجيلات الكاميرات والاستماع إلى الشهود لمعرفة ملابسات الحادثة بشكل دقيق.‏