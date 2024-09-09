التضخم في الصين يتسارع بأقل من التوقعات خلال أغسطس

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:12 صباحاً - وكالات _ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.6% في أغسطس على أساس سنوي، وهو مستوى أقل من التوقعات، وسط تراجع في تكاليف النقل والسلع المنزلية والإيجارات.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنحو 0.7% على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الإثنين، قفزت أسعار الطعام 2.8% على أساس سنوي الشهر الماضي في أول قراءة إيجابية منذ يونيو حزيران 2023.

هذا وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء بنحو 0.3% في أغسطس آب، في تباطؤ لثاني شهر على التوالي.

أما على أساس شهري، سجل التضخم في الصين مستويات 0.4%، وهو ما جاء كذلك دون توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة 0.5%.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجين لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع المؤشر بنحو 1.8% على أساس سنوي، بأكثر من توقعات انخفاضه 1.4%

وكشفت صناعات الفحم والنفط وغيرها من الوقود عن تراجع بنحو 3% على أساس سنوي، وبعد زيادة 4.3% في يوليو.