مال وأعمال

التضخم في الصين يتسارع بأقل من التوقعات خلال أغسطس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في الصين يتسارع بأقل من التوقعات خلال أغسطس من قسم مال واعمال

Fustat
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 11:12 صباحاً - وكالات _ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.6% في أغسطس على أساس سنوي، وهو مستوى أقل من التوقعات، وسط تراجع في تكاليف النقل والسلع المنزلية والإيجارات.

predco_adv_2021

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنحو 0.7% على أساس سنوي.

E-Bank

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الإثنين، قفزت أسعار الطعام 2.8% على أساس سنوي الشهر الماضي في أول قراءة إيجابية منذ يونيو حزيران 2023.

cityScapeEgypt

هذا وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء بنحو 0.3% في أغسطس آب، في تباطؤ لثاني شهر على التوالي.

الرقابة المالية
BonatMisr

أما على أساس شهري، سجل التضخم في الصين مستويات 0.4%، وهو ما جاء كذلك دون توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة 0.5%.

وفيما يتعلق بأسعار المنتجين لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع المؤشر بنحو 1.8% على أساس سنوي، بأكثر من توقعات انخفاضه 1.4%

وكشفت صناعات الفحم والنفط وغيرها من الوقود عن تراجع بنحو 3% على أساس سنوي، وبعد زيادة 4.3% في يوليو.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم في الصين يتسارع بأقل من التوقعات خلال أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا