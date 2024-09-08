نعرض لكم الان تفاصيل خبر أزيموت مصر تستهدف رفع أصولها المدارة إلى 20 مليار جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الشركة تستهدف زيادة الأصول المدارة من 17.5 إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بدعم من إطلاق صناديق جديدة في 2024، واستمرار النمو في الصناديق القائمة.

أضاف أبو السعد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن أزيموت العالمية تدير أصولًا بقيمة 110 مليارات دولار في 18 دولة حول العالم.

وأكد أن أزيموت أغلقت باب الاكتتاب في صندوقي فرص الشريعة المتوافق مع مؤشر الشريعة الإسلامي والاستحقاق الدولاري بنسب تغطية 5 مرات، و3.5 مرات على التوالي.

ووفقًا لنشرة الاكتتاب كان صندوق فرص الشريعة يستهدف جمع 10 ملايين جنيه، موزعة على 10 ملايين وثيقة بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه، وبحد أدنى للاكتتاب ألف جنيه دون حد أقصى.

وحول خطة أزيموت مصر لإطلاق صناديق جديدة، لفت أبو السعد إلى أن الشركة ستتوقف عن إطلاق صناديق جديدة حتى نهاية 2024، مرجعًا ذلك إلى أنها قامت بثلاثة إطلاقات خلال الشهرين الماضيين، وهي: منصة azinvest التي تم من خلالها إطلاق أول صندوقي استثمار يتم تلقي الاكتتابات عليهما إلكترونيًّا فقط.

وحول إستراتيجية الشركة لإطلاق صناديق في المعادن النفيسة بعد نجاح تجربة صندوق الذهب، قال إن دراسة ذلك حاليًا مؤجلة نظرًا للإقبال الكبير على صندوق الذهب، فقد تجاوز عدد المستثمرين 130 ألف مستثمر خلال عام واحد فقط.

وأكد أن الشركة دائمًا في رحلة توسع سواء في المنتجات أو التكنولوجيا أو شراكات جديدة لخدمة إدارة الاستثمار، مؤكدًا أن أزيموت العالمية تمتلك أكثر من 170 صندوق استثمار حول العالم.

عدد العملاء تجاوز 300 ألف مستثمر في 2024

ولفت أحمد أبو السعد، إلى أن عدد عملاء أزيموت مصر تجاوز 300 ألف مستثمر في 2024، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف الزيادة عبر وسائل التكنولوجيا ومنتجاتها المختلفة التي تنوعت بين صناديق نقدية، ودخل ثابت، ودولار، وأسهم، وشريعة، وذهب.

وأشار إلى أن الشركة لا تدرس حاليًا الحصول على رخص جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن أزيموت مصر تمتلك رخصًا في إدارة صناديق، وإدارة محافظ، وترويج وتغطية اكتتابات، وتأسيس صناديق استثمار، وتلقي صناديق استثمار، والتكنولوجي