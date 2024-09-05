مال وأعمال

قيمة الأوراق المخصمة ترتفع 73% إلى 18.7 مليار جنيه بالربع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قيمة الأوراق المخصمة ترتفع 73% إلى 18.7 مليار جنيه بالربع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:11 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 73% إلى 18.663 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.787 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

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ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع، بحسب التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية ، إلى 12.255 مليار جنيه، خلال الفترة إبريل – يونيو 2024، مقابل 6.876 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وبارتفاع 78.1%.

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وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 6.408 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 3.908 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

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وبلغ إجمالي رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه حوالي 24.48 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 17 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي، وبارتفاع 43.7%.

الرقابة المالية
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وارتفع عدد الشركات المحيلة ( العملاء)، بنسبة 16% إلى 653 شركة، خلال الفترة إبريل – يونيو 2024، مقابل 563 شركة بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم إلى 40 شركة، خلال نفس الفترة، مقابل 35 شركة بالفترة المماثلة العام الماضي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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