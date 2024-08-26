الحكومة: استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 08:20 مساءً - قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة “تجارة عشوائية”، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.