الحكومة تخصص 42.6 ألف كم2 لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2024 06:26 مساءً - قال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات 42.6 ألف كم2.

ولفت عصمت إلى قيام الهيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة الي تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.

جاء ذلك، خلال ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.