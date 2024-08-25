وزير التموين يبحث فرص الاستثمار بالصوامع والمستودعات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 أغسطس 2024 08:08 مساءً - محمد أحمد – استقبل الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية مريم خليفة الكعبي – سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات.

وأكد وزير التموين على عمق وقوة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين في مختلف المجالات، في مجال الصوامع والتخزين، والمستودعات الاستراتيجية العملاقة، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، ومنافذ تجارة التجزئة المختلفة متوقعا مزيداً من التعاون المستمر مع المستثمرين الاماراتيين.

وفي ذات السياق أشاد فاروق بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإماراتية في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

وأشار إلي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين الجانبين وتقديم كل الدعم لزيادتها وتوسيع نطاق عملها، موضحاً أن السوق المصرية واعدة للاستثمار في مختلف المجالات وهي السوق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبها أشادت مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مشيرة إلى أهمية الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر، وإلى اهتمام بلادها بالاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الامن الغذائي، مشيدة بحجم التعاون الكبير في الوقت الحالي، ومؤكدة أنه سيتم التنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.