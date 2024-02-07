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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبل تطور طرازين من آيفون قابلين للطي بالعرض من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 فبراير 2024 12:14 صباحاً - رويترظ – ذكرت مجلة (ذا إنفورميشن) الاقتصادية يوم الأربعاء أن شركة أبل تطور نماذج أولية لطرازين على الأقل قابلين للطي بالعرض من هاتفها الرائد آيفون.
ويشير تقرير الصحيفة الذي استندت فيه لمصادر مطلعه إلى أن تطوير الطرازين القابلين للطي لا يزال في مرحلة مبكرة وأنهما غير مدرجين في خطط الشركة للإنتاج التجاري للعامين الحالي أو المقبل.
وجاء في التقرير أن أبل تواصلت في الآونة الأخيرة مع شركة تصنيع واحدة على الأقل في آسيا بخصوص مكونات طرازين قابلين للطي بأحجام مختلفة من آيفون.
ولم ترد أبل على طلب من للتعليق.
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